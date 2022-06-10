"Недостаточно крови?": Подоляк раскритиковал Нидерланды за позицию по Украине в ЕС

КИЕВ. 10 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Нидерланды за позицию по вступлению Украины в Евросоюз. Он отметил, что украинцы платят страшную цену за шанс стать членом ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

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"Свобода, конкуренция, права человека – Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за защиту свободной Европы от российских лагерей. Неужели наши люди заплатили недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье ЕС?" – написал Подоляк.

Свобода, конкуренция, права человека – Нидерланды всегда были образцом демократии. Сегодня украинцы платят страшную цену за то, чтобы оградить свободную Европу от лагерей. Неужели наши люди заплатили еще недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье? — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 10, 2022

Контекст

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на сегодняшний день Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.