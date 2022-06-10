Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 -0,0176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3420

СМИ: Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

СМИ: Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

КИЕВ. 10 июня. УНН. Франция готова участвовать в операции по разблокированию одесского морского порта. Эта операция должна позволить судам заходить порт, "несмотря на то, что море заминировано". Об этом сообщило в пятницу BFM TV со ссылкой на представителя Елисейского дворца, пишет УНН.

Цитата

"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы организовать операцию, которая позволила бы получить доступ к порту Одессы в полной безопасности, т.е. чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - сказали в президентской канцелярии.

Напомним

Российские суда заблокировали доступ Украины к Черному морю, остановив морской экспорт основных продуктов, в частности зерна, и усугубив глобальный продовольственный кризис. Москва отрицает ответственность за разрушение, обвинив Украину в отказе в разминировании, защищающем ее гавани от возможных российских нападений.

На фоне действий кремля, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить россию членства в ФАО.

Источник: УНН
Теги: Франция, Одесса и Одесская область, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.