СМИ: Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

КИЕВ. 10 июня. УНН. Франция готова участвовать в операции по разблокированию одесского морского порта. Эта операция должна позволить судам заходить порт, "несмотря на то, что море заминировано". Об этом сообщило в пятницу BFM TV со ссылкой на представителя Елисейского дворца, пишет УНН.

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"Мы находимся в распоряжении сторон, чтобы организовать операцию, которая позволила бы получить доступ к порту Одессы в полной безопасности, т.е. чтобы можно было проводить суда, несмотря на то, что море заминировано", - сказали в президентской канцелярии.

Напомним

Российские суда заблокировали доступ Украины к Черному морю, остановив морской экспорт основных продуктов, в частности зерна, и усугубив глобальный продовольственный кризис. Москва отрицает ответственность за разрушение, обвинив Украину в отказе в разминировании, защищающем ее гавани от возможных российских нападений.

На фоне действий кремля, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить россию членства в ФАО.