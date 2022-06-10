Китай сообщил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну

КИЕВ. 10 июня. УНН. Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань провозгласит независимость, предупредил в пятницу министр обороны Китая своего американского коллегу на встрече. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Предупреждение от министра обороны Китая Уэй Фэнхэ прозвучало, когда он провел свою первую личную встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в кулуарах саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Пекин считает демократический, самоуправляющийся Тайвань своей территорией и пообещал захватить остров, при необходимости силой, и напряженность между США и Китаем по этому вопросу резко возросла в последние месяцы.

Вэй предупредил Остина, что «если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия безусловно начнет войну любой ценой», — цитирует министра во время встречи официальный представитель министерства обороны У Цянь.

Китайский министр пообещал, что Пекин «разнесет вдребезги любой сговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины», сообщает министерство обороны Китая.

Остин «подтвердил важность мира и стабильности через (Тайванский) пролив, противодействие односторонним изменениям статус-кво и призвал (Китай) воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий по Тайваню», сообщает Министерство обороны США.

Дополнение

Напряженность вокруг Тайваня обострилась, в частности, из-за увеличения количества вторжений китайских самолетов в опознавательную зону ПВО острова (ADIZ).

Президент США Джо Байден во время визита в Японию в прошлом месяце сказал, что Вашингтон будет защищать Тайвань военными средствами, если на него нападет Китай.