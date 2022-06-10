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Правительство запускает новую экономическую стратегию Украины, которая будет действовать в условиях войны: что известно

Правительство запускает новую экономическую стратегию Украины, которая будет действовать в условиях войны: что известно

КИЕВ. 10 июня. УНН. Кабинет Министров запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны и должна помочь экономике выстоять и стать фундаментом для послевоенного восстановления. Об этом по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет УНН.

Цитата

“Правительство на поручение Президента Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет нашей экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления”, — написал Шмигаль в своем Telegram-канале.

Детали

Сообщается, что всего речь идет о 8 программах, направленных на создание рабочих мест через поддержку бизнеса, госзаказ, строительство, кредитование и трудоустройство безработных.

“Это также безвозвратная грантовая помощь малому и среднему бизнесу, поддержка украинских производителей, строительство новой инфраструктуры”, — сообщает премьер.

Напомним

Ранее в КМУ сообщили, что по поручению президента правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Так благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает “разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию”.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина
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