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Как абитуриентам сдать вступительные экзамены с временно оккупированных территорий: в Минобразования разъяснили

Как абитуриентам сдать вступительные экзамены с временно оккупированных территорий: в Минобразования разъяснили

КИЕВ. 10 июня. УНН. Абитуриенты, которые не смогут выехать на подконтрольную территорию Украины, смогут сдать вступительные экзамены в формате дистанционного индивидуального устного собеседования, передает УНН.

Цитата 

"Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную правительству территорию или которые насильно перемещены на временно оккупированную территорию (АР Крым, город Севастополь, ОРДЛО), территорию российской федерации или республики беларусь, будет предусмотрено составление вступительных испытаний в формате дистанционного собеседования или творческого конкурса. Для того, чтобы поступить на контрактную форму обучения (на большинство специальностей), абитуриенту достаточно подать мотивационное письмо", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет. 

Детали 

По его словам, выпускники с захваченных территорий и зон боевых действий должны иметь возможность принять участие в Национальном мультипредметном тесте. Для этого вступительные испытания будут проводиться в три сессии: июле, августе и сентябре.

Он отметил, что все жители временно оккупированных территорий и мест проведения военных действий, которые получат положительные результаты на вступительных испытаниях, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в заведениях высшего образования или гарантированно поступить в учреждения профессионального предвысшего образования. 

Дополнение 

Почти 230 тыс. украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысячи человек в Украине и почти 28 тысяч за рубежом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, война с Россией, абитуриенты, вступительная кампания
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