Мэр Мелитополя: за последние две недели где-то на 5-7 км линию фронта отодвинули от Запорожья

КИЕВ. 10 июня. УНН. За последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья. Так что деоккупация Мелитополя будет. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телерадиомарафона, передает УНН.

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"... за последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий... Именно такую ​​повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшие времена" , – сообщил городской голова.

Раньше

Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.

Напомним

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".