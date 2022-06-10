Растаможка авто в Дії: правительство одобрило законопроект и вскоре передаст его на рассмотрение ВР

КИЕВ. 10 июня. УНН. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий растаможку авто в Дії. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль. В ближайшее время Кабмин передаст документ на рассмотрение Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

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“Растаможка будет максимально простой и удобной. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможивания — не больше 5 минут”, — отметил Денис Шмигаль.

Детали

Как подчеркнул Премьер-министр, законопроект раз и навсегда устранит любые схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто при их растаможке. По его словам, таможенники не будут влиять на формулу растаможки — ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.

“Также наш законопроект содержит нормы, которые предусматривают полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями. В пределах Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и чище воздух”, — отметил глава Правительства.

Денис Шмигаль подчеркнул, что правительственный законопроект — это пример того, как реформа цифровизации становится одновременно антикоррупционной реформой: “Новый сервис фактически не имеет аналогов в мире и демонстрирует желание государства делать все максимально удобно и прозрачно для людей”.

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