Рисунки, созданные сердцем, – благотворительный аукцион от “Авроры” и партнеров

КИЕВ. 11 июня. УНН. Компания “Аврора” совместно с партнером ООО “Радуга Трейд” (ТМ “ГАММА’UA”) в мае проводили конкурс детских рисунков “Мечта имеет цвет — сине-желтый!” С 13 по 15 июня состоится благотворительный аукцион в телеграмм-канале “Авроры”, на котором лучшие работы смогут приобрести люди, настроенные на доброе дело. Все полученные средства будут перечислены Всеукраинскому фондовому помощи и развития “Help Group”, передает УНН.

Чтобы поддержать украинских детей в сложное время войны, сеть мультимаркетов “Аврора” вместе с ТМ “ГАММА’UA” в мае 2022 года провели конкурс любительских рисунков.

Каждый, кто любит рисовать и еще не достиг 17 лет, мог создать работу на патриотическую тему “Мечта имеет цвет — сине- желтый!” Рисунок, подписанный автором, нужно было зарегистрировать на сайте.

Работы принимали с 16 по 29 мая 2022 года года, а определение победителей состоялось 1 июня. Эксперты выбрали 16 лучших работ от авторов всех возрастов.

Как награду юные художники получили комплекты для творчества от бренда “ГАММА’UA”. Работа главного победителя украсит этикетку линии красок для рисования ТМ “ГАММА’UA”. Десятая часть доходов, полученных от реализации такой продукции, будет перечисляться в фонд Киевской областной детской больницы.

На официальном сайте “Авроры” сейчас действует онлайн-выставка шедевров участников конкурса, чтобы все могли полюбоваться и вдохновиться их творчеством. Но на этом благотворительная инициатива не завершается.

После определения победителей лучшие работы будут выставлены на аукцион. Он будет продолжаться с 13 по 15 июня в телеграмм-канале “Авроры”. В общей сложности будет представлено 16 лотов.

Стартовая цена каждого рисунка составляет 100 гривен. Минимальный шаг торгов — 20 гривен. Ставки принимаются до 20:00 15 июня.

Средства за рисунки покупатели самостоятельно перечислят Всеукраинскому фонду помощи и развития “Help Group”, который занимается тяжелобольными и людьми, попавшими в затруднительные жизненные ситуации. С информацией о работе фонда можно ознакомиться на официальном сайте.

Победители аукциона получат приобретенные рисунки по почте. Все отчеты о собранных и перечисленных средствах будут обнародованы 20 июня на страницах соцсетей мультимаркета “Аврора”.

Приглашаем посетить онлайн-выставку конкурсных рисунков до 30.06.22. Все творческие работы полны яркими мечтами, чистыми помыслами и светлой верой в лучшее будущее. Даже через монитор вы ощутите положительную энергетику и невероятную искренность маленьких художников, вложенные в живописные произведения.

Присоединяйтесь к благотворительной инициативе и получите частицу тепла детских сердец, изображенную красками на бумаге. Творим добро вместе!