США откажутся от тестов на Covid-19 для прибывающих авиарейсов

КИЕВ. 10 июня. УНН. В пятницу Соединенные Штаты объявили, что тесты на Covid-19 больше не будут требоваться от международных путешественников, прибывающих воздушным транспортом, что является важным шагом в постепенном снятии ограничений на пандемию в стране, передает УНН.

Детали

Помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос подтвердил эту новость в Твиттере, а американские СМИ заявили, что требование о тестировании будет отменено в эти выходные после активного лоббирования со стороны туристической индустрии.

Все пассажиры раньше должны были показать отрицательный тест на Covid-19, сделанный незадолго до поездки, или подтверждение того, что они выздоровели от вируса за последние 90 дней.

Муньос сообщил, что работа президента Джо Байдена над вакцинами и методами лечения была «критической» для ослабления ограничений на поездки, и добавил, что Центры контроля и профилактики заболеваний продолжат оценивать данные о Covid на фоне недавнего роста количества случаев заболевания

Дополнение

В прошлом месяце Соединенные Штаты перешагнули порог в миллион смертей от Covid. Америка зафиксировала первую смерть от Covid-19 на западном побережье в начале февраля 2020 года.

В стране недавно наблюдался всплеск количества ежедневных случаев заражения коронавирусом, в основном из-за новых подвидов Omicron.