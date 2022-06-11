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Новости: Криминал и ЧП
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Оккупанты в Донецкой области убили двух человек, еще 7 ранены

Оккупанты в Донецкой области убили двух человек, еще 7 ранены

КИЕВ. 11 июня. УНН. За 10 июня российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

“За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны!”, — добавил глава ОВА.

Напомним

На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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