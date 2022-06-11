В Сумской области изменили правила продажи алкоголя

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Сумской области с 14 июня изменяются правила реализации алкоголя. Они начнут действовать по всей территории области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Детали

В магазинах приобрести пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно: в будни — с 11.00 до 19.00.

В выходные, как и было до этого, магазины будут продавать алкоголь любой крепости в времена своей работы.

В барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11.00 до 21.00.

Людям в военной форме отпускать алкоголь запрещено.

Цитата

“Понимаю, есть разные мнения по этому вопросу, но статистика говорит о следующем: в два раза меньше, чем в прошлом, поступило акцизного налога (18 млн грн против 36 млн грн); почти в 3 раза увеличилось количество экспериз на определение состояния алкогольного опьянения; значительно увеличилось количество госпитализации в результате алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами; увеличилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения”, — отметил председатель Сумской ОВА.

Напомним

В киевских магазинах разрешено продавать алкоголь с 11:00 до 19:00.