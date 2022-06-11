Институт изучения войны: атаки оккупантов ограничиваются узкими фронтами

КИЕВ. 11 июня. УНН. На Донбассе продолжаются жестокие бои. Оккупанты в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Детали

Как отмечается, учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецка – Лисичанска, украинским войскам срочно нужны новые поставки артиллерийских систем. Поскольку украинские военные используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставок боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.

ISW отмечает, что украинские чиновники усиливают срочные запросы на западные системы вооружения из-за превосходства российской артиллерии.

Российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не имеют полного контроля над городом.

Захватчики готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов к северу от города.

Также отмечается, что оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.

Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.

Напомним

Российские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями во время штурма города из-за тактических проблем, связанных с форсированием Северского Донца, сообщает Институт изучения войны.