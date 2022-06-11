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На Донбассе ВСУ отбили 14 атак оккупантов

На Донбассе ВСУ отбили 14 атак оккупантов

КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем.

Наши отважные воины наносят войскам агрессора урон в живой силе и технике.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 4 танки;

• 2 артиллерийские системы;

• 11 боевых бронированных машин;

• 3 единицы автомобильной техники;

• 1 состав с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.

Напомним

Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, война
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