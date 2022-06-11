С начала войны в Польше нашли работу более 220 тысяч украинских женщин

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф, в Польше трудоустроились более 220 тысяч украинок. Об этом заявила в эфире радио Warszawa министр семьи и социальной политики Польши Марлена Мальонг, информирует УНН со ссылкой на Bankier.pl.

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“Уже более 220 тысяч женщин из Украины трудоустроились в Польше. Мы удовлетворены этим, это хороший результат”, – отметила Мальонг.

Она также добавила, что польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 млн украинцев, 500 тыс. них – женщины трудоспособного возраста.

Напомним

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек сообщил, что ученики из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории.