Угроза холеры: в Мариуполе оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи

КИЕВ. 11 июня. УНН. Несмотря на публичные отрицания угрозы холеры в Мариуполе, оккупанты срочно запускают работу инфекционного отделения в больнице скорой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

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«Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе БСМП (больница скорой скорой помощи). Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти», – сообщил Андрущенко.

Отделение будет возглавлять врач из Сибири.

«Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключениями на «медицинское сафари» для получения уникального опыта. Такое воплощение «Записок юного врача» Булгакова на костях мариупольцев», - добавил советник городского главы.

Он также сообщил, что очередь на получение разрешения на погребение близких составляет до 10 дней.

«Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело дома или на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена ​», - сообщил Андрущенко.

Добавим

Ранее городской голова сообщал, что в Мариуполе уже могут быть десятки случаев холеры.