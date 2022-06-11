В Сербии задержали украинца, вероятно, экс-главу внутренней безопасности СБУ Наумова

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Сербии задержали гражданина Украины по подозрению в отмывании средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Таможенную службу Сербии.

Детали

Ведомство сообщает, что 7 июня двое иностранцев передвигались на автомобиле BMW на немецких номерах. После осмотра машины таможенники обнаружили более 600 тысяч евро, около 125 тысяч долларов, два небольших изумруда стоимостью около 6,5 тысяч евро.

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"Деньги были спрятаны почти в каждой части салона автомобиля: аптечке, левой и правой двери, светоотражающем жилете, личных сумках, сумке из супермаркета, парфюмерной коробке, пластиковых корзинах с детскими игрушками и даже в коробке детских мелков", – сообщила пресс-служба ведомства.

Как пишут СМИ, задержанным является бывший начальник управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов. За рулем автомобиля сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст.

Мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.

Напомним

Андрей Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Наумов сбежал из страны. В апреле Зеленский лишил его звания высшего офицера СБУ за измену Родине и нарушение военной присяги.



