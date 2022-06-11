Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
11040

Очереди с грузом: два пункта на западной границе начнут пропуск грузовиков

Очереди с грузом: два пункта на западной границе начнут пропуск грузовиков

КИЕВ. 11 июня. УНН. Пункты пропуска «Устилуг» и «Грушев» будут пропускать грузовики до 7,5 тонн. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

«Чтобы разгрузить отдельные пункты пропуска, «Устилуг» начнет пропуск грузовиков 13 июня в 01:00, «Грушев» – 15 июня в 08:00», - сообщили пограничники.

Проект будет длиться шесть месяцев.

Контекст

Нагрузка на пункты пропуска на западной границе возросла, в частности, из-за блокады морских портов, что заставило перенаправить экспортно и импортные потоки по суше. Согласно информации Гостаможслужбы из 20 автомобильных пунктов пропуска, расположенных на участке государственной границы со странами ЕС, только 9 пунктов пропуска могут пропускать грузы без весовых ограничений. Это задерживает доставку/выезд коммерческих грузов и ввоз в Украину гуманитарной помощи.

Следует добавить

За сутки 10 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 77 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. В Украину за минувшие сутки прибыли 38 тысяч человек, 34 тысячи из них украинцы. Оформлено 170 грузовиков с гуманитарной помощью.

Источник: УНН
Теги: пограничники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.