Очереди с грузом: два пункта на западной границе начнут пропуск грузовиков

КИЕВ. 11 июня. УНН. Пункты пропуска «Устилуг» и «Грушев» будут пропускать грузовики до 7,5 тонн. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

«Чтобы разгрузить отдельные пункты пропуска, «Устилуг» начнет пропуск грузовиков 13 июня в 01:00, «Грушев» – 15 июня в 08:00», - сообщили пограничники.

Проект будет длиться шесть месяцев.

Контекст

Нагрузка на пункты пропуска на западной границе возросла, в частности, из-за блокады морских портов, что заставило перенаправить экспортно и импортные потоки по суше. Согласно информации Гостаможслужбы из 20 автомобильных пунктов пропуска, расположенных на участке государственной границы со странами ЕС, только 9 пунктов пропуска могут пропускать грузы без весовых ограничений. Это задерживает доставку/выезд коммерческих грузов и ввоз в Украину гуманитарной помощи.

Следует добавить

За сутки 10 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 77 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. В Украину за минувшие сутки прибыли 38 тысяч человек, 34 тысячи из них украинцы. Оформлено 170 грузовиков с гуманитарной помощью.