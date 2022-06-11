Украина уже готовит документ о гарантиях безопасности с союзниками из G7 – Зеленский

КИЕВ. 11 июня. УНН. Киев и союзники стран “Группы семи” (G7) готовят документ по гарантиям безопасности для Украины. Об этом во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Что касается гарантий безопасности нашей страны, то сейчас мы готовим документ с нашими союзниками по группе G7, чтобы определить, как они могут помочь нашему народу жить без страха", - заявил Зеленский.

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Зеленский ранее сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России.



