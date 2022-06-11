В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию о демарше китайской делегации во время выступления Президента Украины

КИЕВ. 11 июня. УНН. Никто не покидал зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue («Диалог Шангри-Ла»). Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Ранее старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала в своем Твиттере, что зал покинула китайская делегация.

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"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.

Выступление проходило онлайн. Как отмечал УНН, во время трансляции выступления Зеленского на саммите момента с вероятным демаршем китайской делегации не было показано.

Президент Украины заявил, что из-за того, что Россия блокирует экспорт зерна через украинские порты, в странах Азии и Африки возможен голод. Это, в свою очередь, усугубит политическую нестабильность и может привести к ряду госпереворотов и политиков в этих регионах.

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Посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко также сообщила, что выступление Зеленского сопровождалось аншлагом в зале саммита.