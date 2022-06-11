В Мариуполе трактор подорвался на мине: погибли два сотрудника "мнс рф" и российский военный

КИЕВ. 11 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе на мине подорвался трактор "мнс рф". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, есть жертвы, передает УНН.

Цитата

"Мариуполь. Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета ОВІ на мине подорвался трактор мчс россии. Два работника министерства оккупантов и один российский военный погибли на месте", - написал Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибших убирают вместе со строительным мусором: в Мариуполе ускорили снос домов

Ранее

Оккупационные власти подтвердили гибель двух человек на пляже в Мариупольском порту.