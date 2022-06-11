Готовят "живой щит" из мариупольцев: почему оккупанты решили строить металлическую будку для бездомных

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Мариуполе оккупанты начали осторожные анонсы о строительстве “модульных домов для бездомных мариупольцев”. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что речь идет о металлической будке типа большой бытовки, а также объяснил, почему люди, которых туда заселят, станут "живым щитом", передает УНН.

Детали

По его словам, на днях поступила информация от горожан о начале фортификационно-строительных работ между рынком “Азовский” и зданием бывшего супермаркета OBI.

Впоследствии оккупационные власти начали осторожные анонсы, что это строительство “модульных домов для бездомных мариупольцев”.

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"Мы проверили всю эту информацию и вот о чем можно говорить сейчас, опираясь на информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района:

действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, похожей на строительство торговых центров типа “Метро”. Собственно – временная металлическая будка вроде большой бытовки. Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывания тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - написал Андрющенко.

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