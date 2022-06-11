Исследователи изучили почву из астероида Рюгу и поделились результатами анализа

КИЕВ. 11 июня. УНН. Группа межпланетной станции “Хаябус-2” обнародовала результаты анализа образцов почвы астероида Рюгу. Как оказалось, минералогический и химический состав вещества астероида похож на метеориты типа CI-хондритов, подвергавшихся воздействию жидкой воды в родительском теле астероида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science.

Детали

Целью для “Хаябус-2” стал околоземный астероид Рюгу. В декабре 2020 года станция доставила в Землю две пробы его почвы, общей массой 5,4 грамма. Задачей аппарата было установление взаимосвязи между астероидами C-типа и углеродными хондритовыми метеоритами.

Благодаря наблюдениям за Рюгу удалось определить, что он темнее любого типа метеоритов и содержит филосиликаты. В целом, углеродные хондриты могут считаться аналогами Рюгу, однако чтобы объяснить различия в свойствах астероида и метеоритов необходимы дополнительные результаты лабораторного анализа привезенных на Землю образцов почвы астероида.

Команда планетологов во главе с Тецуя Йокояма из Токийского технологического института опубликовала результаты исследований петрографии, изотопного, минерального и химического состава 95 миллиграммов пород Рюгу с помощью методов сканирующей электронной микроскопии, масс-спектрометрии ионов, термоионизационной масс-спектрометрии, изотопной масс-спектрометрии с лазерной абляцией и фторированием и рентгенофлуоресцентного анализа.

Как известно, в работе изучались образцы A0107, A0040, A0058, A0094, собранные с поверхности Рюга, и C0108, взятый из при поверхностной области астероида. Образцы Рюгу являются смесью, состоящей из мелких зерен филосиликатных минералов (преимущественно серпентина и сапонита), и больших зерен, в которых преобладают карбонаты (доломит, брейнерит, кальцит), магнетит и сульфиды (пирротин, пентландит, кубанит). В веществе астероида были найдены вкрапления богатые кальцием и алюминием (CAI-вкрапления), или хондры, характерные для большинства хондритовых метеоритов. Безводные силикаты, такие как оливин и пироксен, привычные в хондритах, но очень редко встречаются в образцах Рюгу, где представлены зернами размером менее 10 микрометров в поперечнике. Зерен металлов обнаружено не было.

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Исследователи не обнаружили систематических различий в химическом составе между образцами из двух разных областей забора почвы, были найдены лишь отличия, которые, вероятно, связаны с неоднородностью самих образцов в малых масштабах. Высокое содержание летучих элементов в образцах Рюгу указывает на то, что астероид близок к метеоритам типа Cl-хондритов, однако содержание водорода и кислорода в образцах Рюгу сильно снижено в сравнимы с Cl-хондритами, что может интерпретироваться как результат обезвоживания путем нагревания.

Массовые соотношения изотопов титана и хрома для образцов Рюга, аналогичные значениям CB и CI-хондритов. Однако сульфаты и ферригидрит, что обычно наблюдаются в CI-хондритах, в исследованных образцах Рюгу не были обнаружены.

В целом петрология и минералогия вещества астероида больше всего напоминает группу хондритовых метеоритов типа CI-хондритов, представителем которых является метеорит Ивуна.

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Первичные минералы в Рюгу, как предполагается, испытали влияние жидкой воды в теле астероида при температуре около 37 градусов. Это произошло через 5,2 миллиона лет после того, как в Солнечной системе образовались первые твердые тела (CAI-включения). В дальнейшем большая часть воды была потеряна, скорее все, после разрушения родительского тела и образования современного Рюга в виде “кучи щебня”.

Самое родительское тело Рюгу, вероятно, было тесно связано с родительским телом (или телами) CI-хондритов, и сформировалось через 2-4 миллиона лет после образования Солнечной системы из обезвоженной пыли и льда.

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