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На Змеином спутники зафиксировали новые ПВО российских оккупантов

На Змеином спутники зафиксировали новые ПВО российских оккупантов

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские захватчики установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.

Специалисты из группы OSINT-88, занимающейся разведкой из открытых данных, считают, что это могут быть системы типа “ТОР”.

Напомним 

Как писал ранее УНН, рф вероятно перебросила на остров Змеиный несколько средств ПВО, в частности, ЗРК "Тор" (SA-15) и ЗРК "Панцирь-С1 (SA-22).

Источник: УНН
Теги: война, спутник
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