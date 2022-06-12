Американский генерал: станции Starlink от Илона Маска полностью разрушили информационную кампанию путина

КИЕВ. 12 июня. УНН. Бригадный генерал ВС США Стивен Бутоу заявил, что станции Starlink, которые были направлены генеральным директором SpaceX Илоном Маском, помогли полностью разрушить информационную кампанию президента рф владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

Цитата

“Стратегическое влияние заключается в том, что он (Starlink — ред.) полностью разрушил информационную кампанию путина”, — отметил Бутоу.

Детали

Он добавил, что услуга спутникового Интернета от SpaceX стала важной частью защиты Украины от россии. Обеспечивая от отправки координат артиллерийских ударов к трансляции речей президента Украины Владимира Зеленского по всему миру.

Ранее

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора – в скором времени представительство компании SpaceX начнет активную работу в Украине.

Справка

Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.