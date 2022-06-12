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Украинцы стали чемпионами Европы по танцевальному спорту

Украинцы стали чемпионами Европы по танцевальному спорту

КИЕВ. 12 июня. УНН. Пара украинцев Александр Турченяк и София Черникова завоевали первенство на ЧЕ по танцевальному спорту, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Цитата

"Украинская танцевальная пара Турченяк Александр и Черникова София завоевали «золото» и впервые стали чемпионами Европы по танцевальному спорту. Спортсмены еще раз подчеркнули, что Украина - это Европа!" – говорится в сообщении.

Дополнение

Представительница Украины в 2020-м завоевала медаль чемпионата Европы по танцевальному спорту.

Источник: УНН
Теги: Украина, танец
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