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Известные уроженцы Энергодара записали видеообращение в поддержку города

Известные уроженцы Энергодара записали видеообращение в поддержку города

КИЕВ. 12 июня. УНН. Известные уроженцы Энергодара, а также те, для кого Энергодар стал площадкой для творчества, записали видеообращение в поддержку города, которое сегодня отмечает свое 52-летие, пишет УНН.

Детали

Так, в ролике можно услышать актеров Наталию Бабенко, Константина Косинского, Павла Кружнова, Дарью Петрожицкую, Марию и Александра Рудинских, Александра Кобзаря, певца POSITIFF (Алексей Завгородний), певицу DOROFEEVA, лидера группы «ТІК» Виктора Бронюка, а также режиссера Ирину Громозду, которая сняла в Энергодаре сериал «Прятки», что уже показали на территории Европы и Северной Америки.

Украинские художники поздравляют непокоренных энергодарцев с Днем города и желают им как можно быстрее отпраздновать этот праздник в мире и покое, на освобожденной земле.

Напомним

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов призвал людей не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводиться российскими оккупантами на день города 12 июня.

Источник: УНН
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