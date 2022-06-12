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Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 БМП для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 БМП для Украины

КИЕВ. 12 июня. УНН. Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder, ранее находившихся на вооружении бундесвера. Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью газете Bild am Sonntag, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам Паппергера, несколько БМП уже готовы к использованию и могут быть немедленно отправлены в Украину.

"Когда и куда будут поставлены эти Marder, решит правительство ФРГ", - добавил он.

Одновременно Rheinmetall занимается модернизацией 88 танков Leopard 1 и нескольких танков Leopard 2.

Ранее

Как сообщили СМИ накануне, власти Германии заблокировали планы Испании передать танки Leopard 2A4 Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, модернизация, БМП
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