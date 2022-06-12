В ходе боев за Северодонецк погиб уже второй британец

КИЕВ. 12 июня. УНН. Джордан Гетли — второй британец, который, как сообщается, погиб, борясь вместе с украинскими войсками против российских захватчиков в Северодонецке, пишет УНН.

Детали

В сообщении на Facebook его отец Дин Гетли сказал, что его сын покинул британскую армию в марте и отправился в Украину «после тщательного рассмотрения».

Гетли сообщил, что его сын был убит в городе Северодонецк на востоке Украины.

По словам отца, украинские товарищи его сына хвалили «его богатство знаний, навыки солдата и любовь к своей работе».

«Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Дополнение

В апреле правительство Великобритании заявило, что один гражданин был убит в Украине, а еще один считается пропавшим без вести.

Первым погибшим оказался ветеран вооруженных сил Скотт Сибли.

Еще двум британцам грозит смертная казнь после того, как они были схвачены и осуждены боевиками "днр".