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В разных странах прошли антивоенные акции, приуроченные ко дню россии

В разных странах прошли антивоенные акции, приуроченные ко дню россии

КИЕВ. 13 июня. УНН. 12-го июня, в день независимости россии, российские диаспоры по всему миру организовали антивоенные марши, протесты и пикеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В акции участвовало более 70 городов в разных странах, от Новой Зеландии до США.

В Лондоне около 300 протестующих прошли маршем от Веллингтонской арки до посольства России с требованиями прекращения войны, сохранения территориальной целостности Украины и свободы политзаключенных.

На акциях в россии задержали минимум 47 человек. По данным "ОВД-Инфо" (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иноагента"), 35 человек были задержаны в московском метро с помощью системы распознавания лиц.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: митинг
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