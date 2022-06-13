Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты, - ISW

КИЕВ. 13 июня. УНН. Институт изучения войны сообщает, что русские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты. Об этом сообщает УНН.

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Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты, которые соединяют Северодонецк с Лисичанском через реку Северский Донец, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи идут от Бахмута к Лисичанска и Северодонецка.

Ключевые тезисы института:

Российские войска постепенно завоевывали юго-востоку от Изюма и, вероятно, продолжат попытки продвижения на Словянск с северо-запада.

Российские войска продолжали пытаться оттеснить украинские войска от линии фронта на северо-восточнее Харькова.

Российские войска сосредоточились на удержании оборонительных рубежей вдоль южной оси.

Напомним

22 рашисты и 8 единиц техники: украинские военные на юге уничтожили состав боеприпасов оккупатов.