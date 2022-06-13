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Оккупанты преобладают в артиллерии в Северодонецке и возобновили наступление в районе Золотого - Гайдай

Оккупанты преобладают в артиллерии в Северодонецке и возобновили наступление в районе Золотого - Гайдай

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают бить по Луганской области. Враг несколько оттеснил украинских военных за счет значительных преимуществ в артиллерии в Северодонецке и возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"По ситуации в Северодонецке: противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии. Впрочем, боевые действия за населенный пункт продолжаются", - сообщил Гайдай в Telegram. 

Детали

Несколько снарядов, как сообщает глава ОВА, попали в очистные сооружения Северодонецка, трижды обстреляна территория "Азота", где еще остаются люди в бомбоубежищах.

Также, по словам Гайдая, противник возобновил наступательные деяния в районе населенного пункта Золотое. В то же время, наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка, отметил глава ОВА.

Сообщается, что за прошедшие сутки в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, здания местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщил, что россияне уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, Луганск и Луганская область
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