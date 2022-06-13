Россияне держат в Черном море корабли-носители 36 крылатых ракет - ОК "Юг"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Враг держит в акватории Черного моря корабли-носители 36 крылатых ракет типа “Калибр”, сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Корабельная группировка противника вновь претерпела количественных изменений, но не изменила задач и угроз. В настоящее время северо-западную часть Черного моря следят 4 ракетных корабля, 1 подлодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

Детали

По данным ОК "Юг", на юге Украины противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет. "Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия", - говорится в сообщении.

Как указано, по пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-мм калибром. "Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевскую область, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки территорией области", - отмечают в командовании.

"При этом с нашей стороны враг терпит существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям. Попадание в скопление противника и склад боеприпасов. Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Дополнение

Ранее враг держал наготове 40 крылатых ракет в Черном море.