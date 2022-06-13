Война в Украине ведет к росту ядерных арсеналов во всем мире – исследование

КИЕВ. 13 июня. УНН. Полномасштабная война россии против Украины в ближайшее время приведет к стремительному росту ядерных арсеналов во всем мире. Об этом говорится в анализе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает УНН.

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Как полагают аналитики, война в Украине усилила напряженность в отношениях между ядерными государствами, а их ядерные арсеналы в ближайшее время начнут расти впервые со времен холодной войны. Риск риск применения такого оружия стал самым высоким за последние десятилетия.

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"Все ядерные страны наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях”, — отмечает директор программы SIPRI по изучению оружия массового поражения Уилфред Ван.

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Отмечается, что россия имеет самый большой в мире ядерный арсенал. В общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности, что примерно на 550 больше, чем у США. На долю россии и США приходится более 90% всех боеголовок в мире.

Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. Среди таковых Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, Франция, Северная Корея.

В частности, США и россию намерен “догнать” Китай, который в ближайшее время намерен поставить в строй около 300 новых пусковых ракетных шахт.

По данным ведомства, общее число боеголовок с января 2021 по январь 2022 сократилось с 13080 до 12705. Как минимум 2 тысячи из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности.

Добавим

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт в интервью The Telegraph предупредил, что Тегеран уже находится "опасно близко" к производству ядерного оружия.



Китай достиг "впечатляющего прогресса" в разработке нового ядерного оружия, но оно лишь для самообороны, и Пекин никогда не применит его первым.



