Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев: СМИ сообщили дату

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют приехать в Киев 16 июня. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa, информирует УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших стран ЕС.

Это будет первая поездка Шольца, Макрона и Драги в Украину после полномасштабного вторжения рф.

Напомним

Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точной даты не назвали.