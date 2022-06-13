За 100 дней войны россия заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

КИЕВ. 13 июня. УНН. россия за 100 дней полномасштабной войны с Украиной заработала на экспорте ископаемых энергоносителей 93 млрд евро. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) с названием "Финансирование войны путина: импорт ископаемого топлива из россии за первые 100 дней после вторжения", передает УНН.

Детали

По словам экспертов, россия с 24 февраля по 3 июня получила 93 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней войны. То есть, ЕС импортировал 61% этого объема на сумму примерно 57 миллиардов евро.

По данным исследования, крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд. евро), Германия (12,1 млрд. евро), Италия (7,8 млрд. евро), Нидерланды (7,8 млрд. евро), Турция (6,7 млрд. евро). ), Польша (4,4 млрд евро), Франция (4,4 млрд евро) и Индии (3,4 млрд евро).

Как отмечается, объемы импорта в мае незначительно упали примерно на 15%. Уменьшение спроса и сниженная цена на российскую нефть в мае обошлись стране примерно в 200 млн. евро в день. Однако увеличение спроса на ископаемые сырья привело к неожиданному результату: средние экспортные цены россии были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже если они были снижены до международных цен.

Китай обогнал Германию как самый крупный импортер. Импорт Китая был по сути постоянным, тогда как Германии удалось умеренно сократить импорт нефти из россии. Польша и США уменьшили доход россии. Относительно Литвы, Финляндии и Эстонии они достигли резкого процентного сокращения более 50%.

В апреле-мае 68% поставок российской сырой нефти было осуществлено судами, принадлежащими компаниям ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческие танкеры перевозили 43%. Что касается поставок в Индию и Ближний Восток, то эта доля была еще выше – 80%. 97% танкеров были застрахованы только в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции.

Напомним

Глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз стремится снизить зависимость от российской энергетики, а не запретить ее полностью.