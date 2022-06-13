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Пригород Николаева сегодня обстреляли "Ураганами" - мэр

Пригород Николаева сегодня обстреляли "Ураганами" - мэр

КИЕВ. 13 июня. УНН. Пригород Николаева сегодня российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган", сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.

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"Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева. Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня «Ураган». Обошлось без жертв", - отметил Сенкевич в Telegram.

Детали

Также он подтвердил, что сегодня около 10 утра зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожило очередной российский беспилотник “Орлан-10”.

"С помощью БПЛА враг пытался вести воздушную разведку с целью срыва наших контрнаступательных атак", – указал мэр города.

Дополнение

За минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских атак ранения получили еще 19 человек.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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