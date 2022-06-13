Ракетный удар врага по Черткову: повреждено 37 жилых домов, в больнице до сих пор 10 человек

КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате обстрела Черткова в Тернопольской области выявлены повреждения оконных и дверных конструкций в 37 жилых домах. В больнице до сих пор 10 пострадавших. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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"В больнице до сих пор находятся десять пострадавших, в результате ракетных обстрелов в Чорткове. Состояние людей - средней тяжести", - отметил глава ОВА.

"По результатам осмотра комиссия выявила повреждения оконных и дверных конструкций в 37 жилых домах Черткова", - сообщил также Труш.

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По его словам, от 371 собственника жилья поступили обращения о повреждении имущества. Рабочие группы по обнаружению повреждений продолжают работу.

По его словам, ракетные обстрелы повредили и учебные заведения в Чорткове. Это одна из школ города, дошкольное учебное заведение и один из корпусов спортивной школы.

Напомним

В субботу, 11 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чортков в Тернопольской области.

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