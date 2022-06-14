Кабинет министров упростил регистрацию поврежденного жилья украинцев из-за войны

КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров создал Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного военной агрессией россии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские войска разрушили десятки тысяч домов, по наименьшим подсчетам повреждено 5 млн кв. м. жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены. Об этом сообщил Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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"Сегодня Правительство утвердит единую и унифицированную форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев российскими войсками. Ранее такая справка составлялась в произвольной форме, из-за чего возникло большое количество вопросов и недоразумений. Теперь все унифицируем. У каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - пояснил премьер.

Детали

Шмыгаль отметил, что эта форма будет действовать в три этапа:

Кабинет министров утверждает форму акта обследования объекта и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии на уровне общин, каждая комиссия будет состоять из трех человек, заполняющих акт с информацией о типе повреждения. Или поврежден фундамент, фасад, стены, окна, пол, двери и другие конструкции. Все это фиксируется и подтверждается цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему "Дия". Все предыдущие акты будут отцифрованы и внесены в базу. Ответственным за реализацию этого процесса и дальше будут органы местной власти. Разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития общин и территорий. К примеру, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя стоимость обычных окон, а не стоимость, по которой каждое конкретное окно покупалось ранее. После того, как будет сделана соответствующая оценка, можно будет увидеть общую сумму ущерба по каждому объекту. В будущем именно такая сумма будет возмещена людям. После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. Сейчас украинцы через "Дию" подали более 206 тысяч заявлений о поврежденном и разрушенном жилье.

Также, по словам Шмыгаля, фиксация и оценка ущерба сейчас возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях. Там, где продолжаются активные боевые действия или временная оккупация, ущерб будет зафиксирован после окончательного освобождения этих городов и общин.

Напомним

Украинская власть ускорит компенсации средств гражданам, в которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксироваться убытки по каждому помещению.