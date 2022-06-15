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США предоставили Украине помощь на безопасность почти на 4,6 млрд долларов: Генштаб обнародовал перечень

США предоставили Украине помощь на безопасность почти на 4,6 млрд долларов: Генштаб обнародовал перечень

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения США предоставили Украине помощь на безопасность почти на 4,6 миллиарда долларов, передает УНН.

Цитата

"С начала российского вторжения США предоставили Украине помощь на безопасность почти на 4,6 млрд долларов, в том числе: 220 000 артиллерийских снарядов, 50 000 000 патронов, 108 гаубиц, 75 000 комплектов бронежилов, 2 500 систем Javelin и других противотанковых систем и 1400 зенитных систем Stinger", - говорится в обнародованной инфографике. 

Детали

Также в Генштабе добавили, что президент США Джо Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине. "ВСУ признательны за поддержку и помощь США. Посольство США в Украине официально информирует: "Каждый пакет помощи содержит то, что нужно украинцам для защиты своей страны", - подчеркнули в ведомстве. 

Напомним 

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские бойцы уже применяются на передовой французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Также среди прочих Швеция передаст Украине четвертый пакет военной помощи на 95 млн евро, в который вошли противокорабельное и противотанковое оружие.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, война с Россией
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