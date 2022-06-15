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Минкульт планирует онлайн-реестр музейных фондов: должен помочь вернуть украденное россией

Минкульт планирует онлайн-реестр музейных фондов: должен помочь вернуть украденное россией

Анастасия Бондар

КИЕВ. 15 июня. УНН. Минкульт работает над онлайн-реестром культурного наследия и музейных фондов, что должно помочь вернуть украденные россией экспонаты. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондар, пишет УНН.

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«Мы работаем над онлайн-реестром, который будет включать в себя перечень всех объектов культурного и археологического наследия. В дальнейшем он будет взаимодействовать с другими значимыми реестрами, отвечающими за восстановление и исключающими коррупционные схемы. Также в Минкульте есть понимание, что желание быстрой застройки не должно привести к хаотической застройке городов», – подчеркнула Бондарь.

Она добавила, что второй важный проект, над которым работает Минкульт, – это проект оцифровки музейного фонда Украины. В настоящее время в Украине более 12 миллионов музейных ценностей. Самая главная проблематика состоит в том, что все учетные карточки музеев хранятся в самих музеях в бумажном виде.

«Создание единого реестра электронного учета музейных фондов позволит быстро ориентироваться в количестве, перечне и состоянии всех объектов по всем музеям. Таким образом это позволит не только контролировать и мониторить состояние культурного наследия в Украине, но и вернуть экспонаты, которые похитила россия», – сказала заместитель министра.

Дополнение

В Украине в результате полномасштабного вторжения россии повреждено 30 музеев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минкульт, война, музеи
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