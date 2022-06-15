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Макрон: Украине в какой-то момент придется вести переговоры с россией

Макрон: Украине в какой-то момент придется вести переговоры с россией

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине в какой-то момент придется снова сесть за стол переговоров с россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание TF1 Info.

Цитата

"Мы не ведем войну с россией. Единственный желаемый результат конфликта – это либо военная победа Украины, либо переговоры, потому что огонь прекратится, и это позволит достичь заключения соглашения между Украиной и россией. Поэтому в какой-то момент нам придется поговорить с рф", – заявил он.

При этом Reuters пишет, что Макрон отметил, что "Президенту Украины и его официальным лицам придется вести переговоры с россией".

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц в июне может посетить Украину. Визит может состояться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Франция не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением территориальной целостности, заявил в пятницу официальный представитель президента Франции. Париж пытается развеять опасения по поводу своей позиции в войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что крайне важно, чтобы россия не была унижена, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение, добавив, что, по его мнению, Париж будет играть посредническую роль в прекращении войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, переговоры, война с Россией
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