Новости: Политика
15 июня 2022, 17:32 • Саша Картер • 15180
Премьер-министры Албании и Черногории встретились с Зеленским
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.
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"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", – написал Зеленский.
Детали
На Банковой лидеры трех стран провели общую встречу. Зеленский поблагодарил премьер-министров за поддержку.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня прибыла в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: УНН
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