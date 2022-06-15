Премьер-министры Албании и Черногории встретились с Зеленским

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня премьер-министры Албании Эди Рама и Черногории Дритан Абазович встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

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"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", – написал Зеленский.

Детали

На Банковой лидеры трех стран провели общую встречу. Зеленский поблагодарил премьер-министров за поддержку.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня прибыла в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.