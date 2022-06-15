В НАТО стартовала встреча «Рамштайн-3» под председательством США и Украины

КИЕВ. 15 июня. УНН. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовала встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Раммштайн». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет УНН.

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«В Брюсселе началось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины под совместным председательством министра обороны США Ллойда Остина и Украины Алексея Резникова», - сообщили в МОУ.

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По информации оборонного ведомства, Украину также представляют заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Моисюк и Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним

Десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине на фоне того, как Киев призывает к значительному увеличению поставок вооружений, чтобы помочь сдерживать российские войска на востоке Украины.

Встреча министров обороны НАТО проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Группа почти из 50 стран собирается в третий раз для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.