Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Такое предложение он озвучил во время заседания Управляющего совета Международного энергетического агентства, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

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“Энергетическая инфраструктура Украины продолжает нести сокрушительный ущерб. Почти 650 тысяч потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а более 180 тысяч домохозяйств — без газоснабжения. Почти 5% установленных генерирующих мощностей разрушено. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находится на оккупированных территориях. русская агрессия вывела из строя свыше 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и свыше 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12-15%”, — отметил Галущенко.

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В то же время министр отметил, что сейчас Украина получает значительную поддержку от мирового сообщества. “Благодаря вашей поддержке и гуманитарной помощи моим коллегам удается возобновлять электроснабжение в среднем 50 тысяч домохозяйств ежедневно. В общей сложности с начала войны было подключено более 5,2 миллиона домохозяйств”, — подчеркнул Галущенко.

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По его словам, россия продолжает финансировать войну в Украине за счет продажи энергоресурсов. За первые 100 дней войны страна-агрессор заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива. ЕС импортировал 61% от этого на сумму примерно 57 миллиардов евро.

“Нужно прекратить спонсирование русской военной машины. Мы благодарны за шестой пакет санкций ЕС, принятый в начале июня этого года. Это большой шаг вперед, и мы должны продолжать двигаться к независимости от российского ископаемого и ядерного топлива из-за войны против наших ценностей, а также из-за растущей потребности в усилении энергетической безопасности и независимости. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго и вторичные санкции — наша общая цель”, — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина продолжает соблюдать курс на евроинтеграцию, внедряет европейские стандарты для интеграции энергорынков и расширение возможностей коммерческой торговли электроэнергией. При этом Украина уже готова играть значительную роль в укреплении энергетической безопасности региона.

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“Я хотел бы подтвердить нашу твердую преданность развитию сотрудничества с нашими международными партнерами и координации усилий для решения наших общих проблем в энергетическом секторе. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью и предлагаю рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Надеемся на положительное решение и эффективное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, энергетические данные, анализ политики, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии и т.д.”,— подытожил Галущенко.

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Справка

Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидаты на полноценное членство.

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