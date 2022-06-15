“Украина переживает переломный момент на поле боя”: глава Пентагона призвал “не терять темпа” в обеспечении Киева средствами защиты

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин открыл третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Бельгии и призвал страны “не терять темпа” в усилиях по обеспечению страны средствами защиты от российских оккупантов, пишет УНН.

Так, Остин заявил представителям более чем 45 стран, собравшимся в штаб-квартире НАТО, что ставки слишком высоки, чтобы потерпеть неудачу в этих усилиях.

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“Украина переживает переломный момент на поле боя”, — сказал он.

“Мы видим то, о чем предупреждал нас президент (Украины Владимир) Зеленский: после неудачи со взятием Киева и переоценки своих боевых целей россия переключила свое внимание на Донбасс”, — сказал министр.

Детали

Также по его словам, россия изменила тактику, используя огонь с дальних дистанций, чтобы попытаться уничтожить украинские позиции в регионе.

Для достижения успеха Украине необходимы другие системы, другая подготовка и другая логистика“, считает Остин.

“россия продолжает неизбирательно обстреливать суверенную территорию Украины и безрассудно подвергать опасности украинское гражданское население. Поэтому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины. И мы должны приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию”, — заявил министр.

Остин также сообщил, что поддерживает практически постоянный контакт со своим украинским коллегой, и он хорошо осведомлен о потребностях Украины.

“Мы работаем в тесном контакте, чтобы удовлетворить потребности Украины в новых возможностях — особенно в дальних огневых средствах, бронетехнике и береговой обороне”, — сказал он.

Соединенные Штаты уже предоставили Украине гаубицы, “Джавелины”, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17, контрартиллерийские радары, тактические транспортные средства и оборудование для создания электронных помех.

Американские войска также обучают украинские силы новым возможностям.

“И мы намерены сделать еще больше”, — сказал Остин.

“Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, которые значительно усилят возможности Украины — особенно в сочетании с дополнительными поставками стандартных для НАТО ракетных систем от Великобритании и других наших союзников”, — отметил он.

Добавим

По данным СМИ, Белый дом сегодня намерен объявить дополнительную военную помощь для Украины на 1 млрд долларов.