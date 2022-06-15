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Балканские страны могут помочь в восстановлении Украины и реабилитации тяжелораненых – Зеленский

Балканские страны могут помочь в восстановлении Украины и реабилитации тяжелораненых – Зеленский

КИЕВ. 15 июня. УНН. Албания может помочь в восстановлении городов или зданий в Украине, а Черногория по лечению тяжелораненых. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

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«Мы сегодня начали говорить о приоритетах, в которых нам могут помочь друзья, присутствующие премьер-министры … Один из проектов о котором премьер-министр Албании уже сказал – о возобновлении того, или другого городка или восстановления тех или иных сооружений, построек – это первый вопрос. Второй вопрос – это по возможности помочь нашим тяжелораненым … Сложная ситуация и здесь нужно обращаться ко всем друзьям. Я думаю, что в этом аспекте также нас поддержит Черногория», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Премьер-министры Албании Эди Рама, Черногории Дритан Абазович и Северной Македонии Дмитрий Ковачевский приняли сегодня совместное заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Источник: УНН
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