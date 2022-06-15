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Боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и “Гарпуны”: что включает военная помощь США

Боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и “Гарпуны”: что включает военная помощь США

Ллойд Остин

КИЕВ. 15 июня. УНН. Новая военная помощь США на сумму 1 млрд долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет “Гарпун”. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам третьей встречи в формате “Рамштайн”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... Он включает в себя управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм”, — сказал министр.

Детали

По его словам, пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

“Это поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны Harpoon и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики”, — добавил глава Пентагона.

Контекст

Президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о предоставлении Соединенными Штатами еще 1 миллиарда долларов помощи по безопасности Украине.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина
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