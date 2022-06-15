рф не будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях, а будет назначать россиян на руководящие должности - Данилов

КИЕВ. 15 июня. УНН. Вероятно, россия не будет нуждатся в проведении “референдумов” на временно захваченных территориях из-за назначения россиян на руководящие должности. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.



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“Это классическая форма. Сначала взять помощь тех коллаборантов, предателей, которые согласились на определенный период возглавлять те или другие институции, но теперь россия снимает все маски и ставит граждан на управление теми территориями, являющимися временно захваченными. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить „референдумы“, а просто россиян будут назначаться на должности”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, таким образом россия даже не попытается легитимизировать присоединение оккупированных территорий, а просто будет брать их под свой контроль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вопрос о проведении “референдума” на временно-оккупированных территориях Украины, заявил, что проведение “референдумов” должно происходить по законам, которые регулируются конкретными нормами. россия нарушает любые нормы международного права, насилуя гражданское население под эгидой “освобождения”, что является нацизмом и фашизмом.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый “социальный опрос”.