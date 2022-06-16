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Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене, - Зеленский

Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене, - Зеленский

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: ОПУ

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Об этом информирует УНН.

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15 июня состоялась встреча министров из более 40 стран мира "Рамштайн". Это формат работы министров обороны стран-партнеров, которые определяются с пакетами поддержки для Украины. Президент сказал, что новости действительно хорошие и ожидают увеличения этой поддержки.

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"Имеем, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках «Рамштайна» Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств", - говорится в обращении.

Напомним

США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использованию иностранной военной техники.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Дания
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