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Еще три страны поддержали статус Украины как кандидата на вступление в ЕС

Еще три страны поддержали статус Украины как кандидата на вступление в ЕС

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: ОПУ

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Черногория, Албания и Северная Македония поддержали кандидатуру Украины в ЕС. Об этом информирует УНН.

Подробности

Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан. В Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании. А по видеосвязи Зеленский разговаривал с премьер-министром Северной Македонии.

Цитата

“Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас — три государства приняли такое общее заявление”, — сказал Зеленский.

Напомним

Вицепрезидент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейского союза.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС
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